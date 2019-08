Zum Wohle des Osnabrücker Zoos

Der Zoo Osnabrück macht derzeit schwere Zeiten durch. Der Neuanfang kann dafür sorgen, dass die Lichter auf dem Schölerberg auch in Zukunft nicht ausgehen. Foto: Philipp Hülsmann

Osnabrück. Konflikte unter den Mitgliedern der Zoogesellschaft sind nicht neu. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an den Unterirdischen Zoo. Auch 2004 rumorte es gewaltig auf dem Schölerberg. Der Unterschied: Damals zogen Andreas Busemann und Reinhard Sliwka noch an einem Strang.