Osnabrück. Mit der deutschsprachigen Erstaufführung von Sarah Berthiaumes Stück "Nyotaimori" im Rahmen des Spieltriebe-Festivals kehrt Anna Werner an das Theater Osnabrück zurück, wo sie bis vor vier Jahren vier Jahre lang Regieassistentin war und zwei Weihnachtsmärchen inszeniert hat.

Am Ende sind alle „irgendwie zufrieden“, aber niemand wirklich glücklich, hadert Regisseurin Anna Werner mit dem Umstand, dass das Theaterstück „Nyotaimori“ einfach „kein großes Happy End hergibt“. Das würde aber auch kaum passen zum gesellschaftskritischen Anspruch der frankokanadischen Autorin Sarah Berthiaume. Ihr im vergangenen Jahr in Montreal uraufgeführtes Stück über die Menschen isolierenden Folgen des „Turbokapitalismus“ und der „schönen neuen Arbeitswelt“ wird im Rahmen des diesjährigen Spieltriebe-Festivals des Theaters Osnabrück seine deutschsprachige Erstaufführung erleben. Anna Werner kehrt damit vom Deutschen Schauspielhaus in Hamburg an jenes Haus zurück, in dem sie von 2011 bis 2015 als Regieassistentin ihre Theaterlaufbahn begonnen und mit dem „Gespenst von Canterville“ und „Robin Hood“ zwei Jahre in Folge das Weihnachtsmärchen inszeniert hat.

Poolnudeln als Symbol

„Magischer Realismus“ nennt sich die literarische Gattung, der sich Berthiaume verschrieben hat. Dem wird in einem Bühnenbild Rechnung getragen, das Margit Flagner mit Hilfe von bunten, nudelförmigen Schwimmhilfen aus Schaumstoff, die spielerisch die „bunte Plastik- und Warenwelt“ symbolisieren sollen, immer wieder variiert. Das Stück zeigt drei Personen, die auf der Suche nach der „absoluten Freiheit“ sind, die sich am Ende aber darin auflöse, dass sie einfach „vom System ausgespuckt“ würden, erklärt die Ausstatterin. Was ihnen letztlich bleibt, ist die „Freiheit, keine Entscheidungen mehr treffen zu müssen“, ergänzt Anna Werner und bringt damit die paradoxe Quintessenz von „Nyotaimori“ auf den Punkt.

Selbstdegradierung zum Möbelstück

Erst im letzten Drittel kommt es zum Vollzug dessen, was der Titel als bildliches Symbol für diese Freiheit, unfrei zu sein, ausgemacht hat. Auf einer von drei luftigen Plattformen, die jeweils Spielinseln der voneinander getrennten Protagonisten darstellen, räkelt sich ein nackter Frauenkörper, auf dem Sushi präsentiert wird – als vermeintlich freie Entscheidung, bestenfalls ein lebendes Kunstwerk, in Realität aber „einfach nur ein Möbelstück“ zu sein, beschreibt die Regisseurin diese Form der körperlichen Fremd- und Selbstausbeutung. Es ist die letzte Konsequenz der Biografie einer jungen Frau, die über die Erforschung von Randbereiche der modernen Erwerbsarbeit selbst dort hineingerät.

Vom Speicher ins "Emma"

Schauplatz der bizarren Szenerie ist ein großer, heller Raum im Lauten Speicher des Hafens, der „zur Kreativität einlädt“, zeigt sich Anna Werner angetan von dessen offenem Bespielpotenzial. Vor allem zur Einstiegsszene, die in einer Werbeagentur angesiedelt ist, passe das hervorragend. Umso mehr darf man gespannt darauf sein, wie „Nyotaimori“ im Emma-Theater inszeniert werden wird. Denn dorthin wird es nach der Premiere bei den Spieltrieben in den ganz normalen Theaterspielplan übernommen.