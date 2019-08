Osnabrück. Der Steinbruch auf dem Westerberg, die Quelle am Moskaubad und die Dütemäander in Hellern haben etwas gemeinsam: Sie gehören zu den 830 gesetzlich geschützten Biotopen in Osnabrück. Die Stadt hat sie in den vergangenen Jahren alle erfasst und jetzt auf einer Internetseite der Stadt aufgelistet.

