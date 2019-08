Der Dreck bleibt am Zoo hängen

Man möchte die Hände vor das Gesicht schlagen und den Streit in der Zoogesellschaft am liebsten nicht sehen. Aber das ist wohl nur diesem Schimpansen vergönnt . Foto: David Ebener

Osnabrück. Es ist so bitter: Was in den letzten 20 Jahren auf dem Schölerberg geleistet wurde, ist eine Erfolgsgeschichte die viele Väter und Mütter hat, ehrenamtliche und hauptamtliche. Aber anstatt diesen Erfolg zu genießen, treten sich die Beteiligten gegenseitig vor das Schienbein.