Osnabrück. Mit Tango und inklusivem Tanztheater wurde die viel beachtete Ausstellung "Die Tänzerin von Auschwitz" in der Osnabrücker Katharinenkirche beendet. Einmal wurde das Kirchenschiff zum Tanzsaal - und zur Finissage der Altarraum zur Bühne für eine beeindruckende tänzerische Umsetzung der Geschichte von Roosje Glaser durch die Patsy & Michael Hull Foundation.

Ein ungewöhnliches Schauspiel in der Katharinenkirche: Menschen hocken vor dem Altar unter großen blauen Tüchern – ganz so, als wollten sie sich verstecken. Dann erheben sie sich, wirbeln den Stoff durch die Luft und beginnen, frei zu tanzen. Auf ihrer einheitlichen Kleidung tragen sie den gelben Davidstern. Es handelt sich um eine Szene aus einer Reihe von darstellerischen Improvisationen, mit denen 45 Tänzer mit und ohne Behinderung gemeinsam die Geschichte der Roosje Glaser ausdrücken.

Getanztes Nein

Anlass für diese auch insgesamt beeindruckende Performance ist das Ende der Ausstellung über die „Tänzerin von Auschwitz“, die drei Monate lang in der Kulturkirche zu sehen gewesen ist – auch von vielen Gästen aus dem Im- und Ausland und von insgesamt rund 1000 Schülern. Als eine Art „Abspann“ zum Nachsinnen will Pastor Otto Weymann diese besondere Art der Finissage verstanden wissen – und dabei auch als getanztes „Statement gegen Rassismus und Antisemitismus“.

Dabei gehe es nicht nur um Unterdrückung und Gefangenschaft, sondern auch um Liebe und Tanzen als „Ausdruck der Lebensfreude“, aber auch Kraftgeber und Trostspender, betont Autor Paul Glaser, der die bis in die Achtzigerjahre hinein als „Familiengeheimnis“ gehütete Geschichte seiner Tante behutsam aufgedeckt hat, weil sie einfach zu schön ist, um nicht erzählt zu werden. Im Konzentrationslager hat die Auschwitz überlebende, jüdische Tänzerin Tanzlehrerin Roosje Glaser nicht nur Tanzabende für SS-Offiziere gestaltet, sondern ihnen später sogar mit Erfolg angeboten, sie zu unterrichten. „Dancing With The Enemy“, also: „Mit dem Feind tanzen“ lautet daher treffend auch der englischsprachige Titel von Glasers Buch.

Aus Fehlern lernen

„Persönliche Begegnungen fördern“ und die Jugend gegen den schnell erwachenden Hass sensibilisieren, benennt Patsy Hull-Krogull ein Anliegen der Patsy & Michael Hull Foundation, die das inklusive Tanztheater auf die Beine gestellt hat. Es gehe darum, die Vergangenheit zu wecken, um deren Fehler nicht noch einmal zu wiederholen, will sie die Performance ebenso wie das ihr zugrundeliegende Buch als „Beitrag zur Erinnerungskultur“ verstanden wissen. Nach nicht enden wollendem Applaus zeigt sich nicht nur Autor Paul Glaser am Ende davon sichtlich berührt. Es mache ihn „verlegen und stolz“, gibt er zu.

So wie der Altarraum der Katharinenkirche am Sonntagabend zur Bühne für ausdrucksstarkes Tanztheater wurde, so hatte sich zwei Tage zuvor ihr Mittelschiff in einen Tanzsaal verwandelt. Die Kirchenbänke waren zur Seite geschoben und das Parkett gefüllt mit rund 50 Paaren, die an einem Tango-Workshop teilnahmen. Auch diese vorletzte Veranstaltung im Rahmen des Begleitprogramms zur Ausstellung war eine Hommage an Roosje Glaser. Ihr erklärter Befreiungstanz war zwar Ravels Bolero, aber auch der Tango hatte eine besondere und besonders befreiende Bedeutung im Leben der „Tänzerin von Auschwitz“.

Befreiung und Begegnung

Denn wie kaum ein anderer Tanz lässt er Menschen miteinander in Dialog treten und ist eine „Form von Kommunikation“, wie Franca Iari betonte, die gemeinsam mit Mike Voss den Workshop geleitet hat. Zuvor hatte das Paar mit zwei Tänzen demonstriert, was es heißt, wenn zwei Menschen mit fließenden, geschmeidigen Bewegungen aufeinander eingehen, um so ausdrucksstark wie harmonisch miteinander zu tanzen. Musikalisch begleitet wurden sie dabei von Sebastian von Delft am Piano und Ville Hiltula am Bandoneon, dem aus der Konzertina entstandenen Vorläufer des Akkordeons. Ursprünglich aus dem Erzgebirge stammend, hat das Instrument schnell in Argentinien Karriere gemacht, wo der Tango in seinen Anfängen noch von der Oberschicht als Musik der Armen verachtet worden war, bevor er in Paris buchstäblich salonfähig geworden ist. Mal melancholisch, mal dramatisch lotete das Duo mit einem kleinen Konzert in der ungewöhnlichen Akustik der Katharinenkirche die gesamte stilistische Breite der Tangomusik aus.