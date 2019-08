Was jetzt für dürregeplagte Bäume in Osnabrück zu tun ist CC-Editor öffnen

Aktiv für die Stadtbäume in Osnabrück: Dagmar Lücke veranstaltet ab Mittwoch Baumspaziergänge durch Osnabrück. Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Die Stadtbäume in Osnabrück leiden weiter unter der Trockenheit. Dagmar Lücke kann es nicht mit ansehen. Sie hat eine Initiative gegründet, um dem Dürre-Tod etwas entgegenzusetzen. Die Baumschulgärtnerin will Kenntnisse über den Umgang mit den gefährdeten Schattenspendern vermitteln und veranstaltet bis zum Oktober Baumspaziergänge. Der erste findet am Mittwoch am Limberg statt, Sonntag geht es durch die Gartlage.