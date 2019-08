Osnabrück. Ein Kind hat in Osnabrück eine 81-Jährige angerempelt, die daraufhin zu Fall kam und sich schwer verletzte. Die Polizei sucht Zeugen.

Bereits am Samstag, den 17. August ereignete sich gegen 12.15 Uhr ein Vorfall mit einer schwer verletzten Seniorin im Erdgeschoss des Modehauses L&T an der Großen Straße. Die 81-Jährige hielt sich in der Taschenabteilung von auf, als sie plötzlich von einem Kind, aus Richtung Markthalle kommend, angerempelt wurde und zu Fall kam. Die Seniorin stürzte zu Boden und verletzte sich schwer, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Das Kind, das laut Polizei zwischen acht und zwölf Jahre alt sein dürfte, verließ mit seinen Eltern das Geschäft, ohne dass sie sich um die Frau kümmerten. Die Polizei Osnabrück sucht nun Zeugen des Vorfalls beziehungsweise die verursachende Familie. Hinweise dazu bitte unter 0541/327 2115 oder 0541/327 3103.