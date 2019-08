Osnabrück. Auch in diesem Jahr können die Besucher beim Herbstflohmarkt im Osnabrücker Moskaubad wieder nach Herzenslust entspannt stöbern, kaufen und verkaufen. Die Veranstaltung wird am Sonntag, den 13. Oktober, zwischen 9 und 16 Uhr stattfinden.

Im vergangenen Jahr zählten die Stadtwerke knapp 28.000 Besucher bei der Veranstaltung, außerdem gab es 570 Verkaufsstände auf dem Freibadgelände. Im Oktober werden wieder reichlich Stände von ausschließlich privaten Trödlern erwartet. Der Eintritt auf die Freibadfläche sowie die Nutzung des Dschungelpfades sind am Veranstaltungstag kostenfrei.

Online einen Stand buchen

Neben dem typischen Flohmarktangebot verkauft das Moskaubad-Team laut Mitteilung der Stadtwerke nicht abgeholte Fundsachen zugunsten des Kinderschutzbundes Osnabrück. Bewährt hat sich im vergangenen Jahr das neu eingeführte Online-Standbuchungsverfahren. Auch bei der diesjährigen Auflage soll es wieder zum Einsatz kommen. Ab dem 16. September kann man sich online die besten Plätze sichern. "Die Liegewiese wurde dazu in vier Blöcke eingeteilt, in denen der einzelne Wunsch-Standplatz über einen hinterlegten Plan genau ausgewählt werden kann. So kann der ausgewählte Stand ganz einfach aufgefunden werden kann", heißt es von Seiten der Stadtwerke.

Parkplatzregelung

Neben der Standbuchung kann auch ein Parkplatzticket für Autos (10 Euro) erworben werden, um hinter der Tribüne parken zu können. Für einen zusätzlichen Anhänger werden weitere 10 Euro berechnet. Wohnmobile sind auf diesem Parkplatz nicht zugelassen. Die Zufahrt wird ausschließlich Autos mit gültigem Ticket gewährt. Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass die Kapazitäten begrenzt sind.

Das Parken auf dem Moskaubad-Parkplatz ist für alle Flohmarktteilnehmer erst am Samstag, den 12. Oktober, ab 18 Uhr erlaubt. Unberechtigt parkende Fahrzeuge werden laut Stadtwerke-Mitteilung kostenpflichtig abgeschleppt. Alle Hände voll zu tun hatte im vergangenen Jahr das OS-Team der Stadt Osnabrück, das 89 Knöllchen an die Winschutzscheiben falsch abgestellter Autos heftete. Die Polizei wurde in diesem Zusammenhang 29 Mal tätig und verwarnte darüber hinaus vier Personen. Außerdem kam es zu einer vorsätzlichen Sachbeschädigung an einem Auto.

Veränderte Straßenführung

Am Veranstaltungstag gilt von 6 bis 17 Uhr eine vorübergehend veränderte Straßenführung im Bereich des Moskaubades: Die Limberger Straße wird ab der Einmündung Wüstenstraße in Richtung Feldstraße zur Einbahnstraße. Ebenso wird die Sandstraße aus Richtung Limberger Straße bis zur Rehmstraße zur Einbahnstraße.