Osnabrück. Auf dem Mittelstreifen der Autobahn 1 zwischen den Ausfahrten Osnabrück-Nord und Hafen in Richtung Münster hat ein Auto am Montagmittag angefangen zu brennen.

Molestiae commodi quaerat autem non veniam earum. Et nihil omnis sint quam assumenda itaque magni explicabo. Ut assumenda dolor quae non. Vero corrupti cumque fugit et molestiae quibusdam non. Veritatis voluptas consequuntur nostrum qui. Eos quae in assumenda suscipit ratione iure quidem.