Osnabrück. Bereits seit 2015 bieten die Malteser Osnabrück einen Fahrdienst zum Einkaufen in den Stadtteilen Gretesch-Lüstringen-Darum und Voxtrup an. Nun soll das Angebot auf die Wüste ausgeweitet werden.

Ältere Menschen, die selbst nicht mehr mobil sind, können ihre Besorgungen mit dem „Mobilen Einkaufswagen“, einem ehrenamtlichen kostenlosen Einkaufsfahrdienst der Malteser Osnabrück, wieder selbstständig erledigen und soziale Kontakte pflegen. Für die wöchentlichen Touren stellt die Hilfsorganisation ein Fahrzeug bereit. Die Senioren werden zuhause abgeholt, zum Supermarkt gefahren und beim Einkaufen begleitet. Beim Ein- und Aussteigen sowie Tragen der Waren leisten ehrenamtliche Begleiter Hilfe. Hinterher besteht die Möglichkeit, bei einem Kaffee zusammenzusitzen.

Hilfe notwendig

„Für den Aufbau einer neuen Tour im Stadtteil Wüste und Umgebung wird aktuell ein gebrauchtes 7-sitziges Fahrzeug mit Rollstuhlrampe oder -hublift benötigt. Dafür sind wir nun dringend auf Spenden angewiesen“, so der Stadtbeauftragte Jan van Lengerich. Der Dienst wurde erst mit einem Pilot-Projekt in Hunteburg getestet, so Ulrich Brakweh von der Diözese Osnabrück. Er hatte die Idee von seinem vorherigen Arbeitsplatz in Paderborn mitgebracht und hier ins Leben gerufen. Durch gezielte Befragungen von betroffenen Senioren wurde dann eine Notwendigkeit in Osnabrück festgestellt. Nachdem nun auch Stimmen aus der Wüste nach dem Einkaufsfahrdienst gefragt hätten, solle dieses Gebiet jetzt in Angriff genommen werden, erklärt Brakweh.

Eine Möglichkeit zur Unterstützung bietet das Online-Spendenportal der Stadtwerke Osnabrück. Unter www.spenden.stadtwerke-osnabrueck.de/project/mobiler-einkaufswagen-2/ können in den kommenden 30 Tagen Spenden getätigt werden. Die Stadtwerke Osnabrück erhöhen alle privaten Spenden ab 10 €, die auf dieser Plattform getätigt werden, um weitere 10 €.