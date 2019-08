Osnabrück. Nach einem Notarzteinsatz ist die Hamburger Straße in Osnabrück derzeit gesperrt.

Wie die Polizei mitteilt, kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Demnach habe es einen Notarzteinsatz an der Brücke in der Hamburger Straße gegeben. Die anderen Straßen in der Umgebung sind mittlerweile wieder befahrbar.