Osnabrück. Nach einem Notarzteinsatz musste die Hamburger Straße in Osnabrück voll gesperrt werden. Mittlerweile ist sie aber wieder frei.

Laut Angaben der Polizei hat es am Montag einen Notarzteinsatz an der Brücke in der Hamburger Straße gegeben. Die Hamburger Straße musste anschließend kurzzeitig gesperrt werden. Mittlerweile ist sie aber wieder befahrbar.