Osnabrück. Die Vitrinen in den Arkaden des Wohnblocks am Eingang zur Dielinger Straße werden künftig zur Ausstellungsfläche für Kunst. So soll der schmuddelige Eindruck der Passage beseitigt werden.

„Hier entsteht eine kleine Kunststraße“, steht auf einem Plakat, das in einem Schaufenster an der Dielinger Straße zu sehen ist. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass es zurzeit Bemühungen gibt, die Arkaden unter dem Wohnblock, die vom Felix-Nussbaum-Haus in Richtung Theater führen, attraktiver zu gestalten. Sauberer soll es dort werden und die lange Zeit verwahrlosten Vitrinen sollen mit Kunst gefüllt werden.

Kooperation mit der Kaufmannschaft

„Mich hat der Zustand der Arkaden geärgert“, erklärt Reinhart Richter, der am Rissmüller Platz die Skulptur Galerie betreibt und dem die äußere Erscheinung seiner Stadt nicht egal ist. Daher nahm er Kontakt mit dem Vorstand der Vonovia als Eigentümerin der Immobilie auf und fragte, ob er die fünf Vitrinen in den Arkaden nicht kostenfrei nutzen könne. Als Gegenleistung werde er dafür sorgen, dass die Passage in Kooperation mit der Kaufmannschaft und anderen Mietern sauber gehalten wird. Das Wohnungsunternehmen reagierte schnell. „Ich bekam eine Zusage und man stellte mir sogar einen Geldbetrag für eine erstmalige Grundreinigung zur Verfügung“, erklärt Richter.

Fünf Glasvitrinen

Fortan wird er die fünf Glasvitrinen mit Kunst füllen. Die ersten zwei werden die Künstler nutzen, die jeweils gerade in der Skulptur Galerie ausstellen. Hier können sie ihre bildhauerischen Werke in die Zweidimensionalität führen. Daher macht gerade Joachim Jurgelucks den Anfang und stellt hier Stahlstäbe aus, mit denen er seine künstlerische Aussage auf einzelne Linien reduziert. Zwei weitere Vitrinen sollen vom Fachbereich Kunst der Universität genutzt werden. „Professor Thomas Rohrmann hat sich bereit erklärt, regelmäßig Studierende auszusuchen, deren Arbeiten hier präsentiert werden“, erklärt Richter. Er denkt an Wechselzeiträume von zirka sechs Wochen.

Vergessene Künstler

Für die fünfte Vitrine hat sich der Kulturenthusiast etwas Besonderes ausgedacht: „Sie ist für Werke von Künstlern gedacht, die für Osnabrück wichtig, aber in Vergessenheit geraten sind“, so Richter. Er denkt zum Beispiel an bereits verstorbene Künstler wie Fritz Szalinski oder Franz Josef Langer. Nachlassverwalter, die Interesse an einer solchen Zusammenarbeit haben, können sich gerne bei ihm melden, betont Richter (info@richter-beratung.de).

Darüber hinaus setzt er darauf, dass auch andere Synergien entstehen. „Ich will versuchen, Künstler und Kunststudierende zu animieren, sich thematisch mit den Geschäften auseinanderzusetzen, die es hier gibt. So könnten Kunstwerke ausgestellt werden, die sich inhaltlich mit Outdoor-Sport oder Oberbekleidung auseinandersetzen.“