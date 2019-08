Osnabrück. Am Sonntag feierte der Handels- und Dienstleistungsverband Osnabrück-Emsland e. V. wieder sein traditionelles Sommerfest. Neben den Verbandsmitgliedern waren auch viele Politiker der Einladung gefolgt.

Sonne, karibische Genüsse und Sommerhits auf der Haseinsel: Das Sommerfest ist traditionell eine Gelegenheit zum Gedankenaustausch über die Region und die Politik. Die Themen gaben Verbandspräsidentin Mechthild Möllenkamp und der HDE-Hauptgeschäftsführer und BDD-Bundesgeschäftsführer Stefan Genth vor.

In Osnabrück ist für den Handels- und Dienstleistungsverband das Thema Neumarkt immer noch ganz oben auf der Agenda. „Die Centerpläne haben sich zerschlagen“, sagte Möllenkamp. Bei der Planung für die Nutzung des Geländes plädiert Möllenkamp für die „Plan B“ genannte Mischnutzung mit Wohnraum für Menschen und einer neuen Bibliothek.



Vor allem für die kleineren Kommunen im Landkreis sei eine Neureglung der Sonntagsöffnung wünschenswert. Hierzu gebe es bereits erste Vorschläge, die nun im Landtag beraten werden. Von den Politikern erhoffen sich die Händler und Dienstleister auch weitere Bemühungen zum Bürokratieabbau.

Aber auch Themen wie Umwelt- und Klimaschutz stehen für den Handel im Mittelpunkt. Das sah auch Genth so. „Das ist ein großes Problem, an dem wir arbeiten“, meinte er. Ein Beispiel seien die Plastiktüten. „Die Tüten hier aus dem Supermarkt landen nicht im chinesischen Meer“, sagte Genth. „Wir haben eine Kreislaufwirtschaft.“ Anders sehe es beim Klimawandel aus. „Wir sind für eine CO 2 -Steuer“, stellte der HDE Hauptgeschäftsführer klar. Allerdings forderte er, dass die Steuer so erhoben wird, dass Einsparungen sinnvoll werden.

Von der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung zeigte sich Genth enttäuscht. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier habe ein Industriekonzept angeschoben. „Wo bleiben Handel und Dienstleistung?“, fragte Genth. Von Altmaier forderte er stattdessen ein Mittelstandskonzept. Immerhin sei ein Großteil der Wirtschaft in den Bereichen Handel und Dienstleistung beheimatet.