Osnabrück. Hauptsächlich junge Musiktalente werden bei der Summer Academy drei Tage lang intensiv gecoacht. Eine davon ist die Osnabrücker Schülerin Rieke Lübbe.

Rieke Lübbe liefert das Fundament, klanglich, versteht sich. Sie spielt lange, tiefe Töne, meistens die Grundtöne der Akkorde. Im Zusammenspiel mit Flöte, Oboe, Klarinette und Horn ist sie mit ihrem Fagott, dem tiefsten Holzblasinstrument, für den Bass zuständig. Jedenfalls ist die Rollenzuweisung noch recht eindeutig, wenn man sich in der Zeit der Klassik bewegt. Damals lebte der Komponist Franz Danzi, an dessen Quintett fünf Schülerinnen gerade arbeiten. Am Samstagvormittag sitzen die Teilnehmerinnen der „Summer Academy“, einem dreitägigen Meisterkurs, in einem Seminarraum des Instituts für Musik der Hochschule. Professor Bernhard Wesenick leitet die Probe. Auch er ist Fagottist und außerdem Riekes Fagottlehrer. Wie die 17-Jährige zu dem Meisterkurs kam, ist also schon mal klar.

Fagotte überall willkommen

Doch Rieke macht nicht zum ersten Mal mit, schon vor fünf Jahren sei sie dabei gewesen, erzählt sie, und seitdem immer wieder. Überhaupt zeigt die Schülerin, die gerade in die zwölfte Klasse gekommen ist, beim Instrumentalspiel deutlich überdurchschnittliches Engagement. Vom Orchesterspiel kann sie offenbar gar nicht genug bekommen. Sie spielt im Schulorchester der Angelaschule, in der Jungen Philharmonie und der Bläserphilharmonie Osnabrück, außerdem noch im Jugendsinfonieorchester Oldenburger Münsterland. Ihr Glück: „Fagotte sind ja immer überall gesucht.“ Seit sieben Jahren schon lernt sie ihr Instrument und möchte nach dem Abi auch ein musikalisches Studium aufnehmen.

Ohne Abstimmungsprobleme

Nur Kammermusik zu spielen hat Rieke sonst wenig Gelegenheit, daher besucht sie immer wieder die Meisterkurse der Hochschule. Natürlich hat Rieke auch Musik als Leistungskurs gewählt, genau wie ihre Freundin Hannah Wortmann, die als Klarinettistin den Kurs zusammen mit ihr besucht. Beide spielen, wie alle Teilnehmer, in mehreren Ensembles, außer dem Danzi-Quintett spielen beide auch in einem Oktett. Auch hier steht ein Werk der Klassik auf dem Programm, komponiert von dem Böhmen Josef Myslivecek. Es sind darin zwei Fagotte besetzt, doch die spielen, zumindest im ersten Satz, sehr oft die selbe Stimme. Dass kann heikel sein, denn natürlich müssen sich beide sehr einig sein in der Intonation und Artikulation. Bei Rieke und ihrer Kollegin Karla Oberwestberg klappt das jedoch sehr gut. Der Klarinettist Florian Stubenvoll, der die Probe leitet, muss hier kein einziges Mal eingreifen. Sicher hilft es, dass die beiden Fagottistinnen sich schon kennen und bereits zuvor zusammen gespielt haben.

Konzertreife nach einem Tag

Doch natürlich kennen sich nicht alle Teilnehmer der Summer Academy, und bei einem großen Ensemble wie dem Oktett muss man sich erstmal aufeinander einstellen. Da gibt es einiges zu tun, denn die Spieler sind alle keine Profis, kennen das Stück vorher nicht, haben teilweise technisch schwierige Stellen aber mutmaßlich nicht alle viel Erfahrung mit Kammermusik. Und dennoch sollen sie den ersten Satz bis zum nächsten Tag konzertreif bekommen. Da heißt es, erstmal langsam anfangen, damit überhaupt alles zusammen erklingt, was zusammen gehört. Die Fortschritte nach 90 Minuten konzentrierter Probe sind allerdings beachtlich, sicher auch dank des Einsatzes der Lehrer.

Einige davon haben am Freitag ihr Können ebenfalls in einem Konzert präsentiert. Lauter unbekannte Komponisten standen da auf dem Programm. Der Bariton Markus Krause begleitet sich selbst am Klavier in einem russischen Volkslied und „Gabriellas Song“ aus dem Film „Wie im Himmel“ und wird dafür sehr bejubelt. Ein Solo, das man als instrumentalen Extremsport bezeichnen kann, spielt auch Saxophonist Xavier Larsson. Außerdem kommen ungewöhnliche Besetzungen vor wie etwa Trompete, Oboe, Fagott und Klavier, mit denen der Komponist Roland Manuel spannende Klangfarben hervorbringt. Eine Art Geheimtipp ist Carl Frühlings Trio für Klarinette, Cello und Klavier. Leider spielen Florian Stubenvoll, Tine Schwark und Martin Brödemann nicht den besonders interessanten dritten Satz, doch auch der erste, mit dem das Konzert endet, ist üppig blühende Musik.