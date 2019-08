Zwischen Hilter und Sutthausen: Kostenlos surfen an der Bahnsteigkante CC-Editor öffnen

An den Haller-Willem-Haltestellen gibt es kostenloses WLAN. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Osnabrück. Die Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück GmbH (VLO) präsentiert eine weitere Neuerung: Im vergangenen Jahr waren an den Bahnsteigen des Haller Willem DFI-Anzeiger (Dynamische Fahrgast-Informationsanzeiger) installiert worden. Nun gibt es an den Bahnsteigen in Hilter, Wellendorf, Kloster Oesede, Oesede und Sutthausen einen weiteren Service mit freiem WLAN.