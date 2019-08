Dieter Drischel und Dietlind Sachtleben vom Gesamtpersonalrat der Stadt Osnabrück übergeben die Spende an Sonja Humpohl, Koordinatorin des ambulanten Kinderhospizdienst (rechts). Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Seit 2002 sammelt der Gesamtpersonalrat der Stadtverwaltung im Rahmen einer "Rest-Cent" Initiative Spenden für verschiedene Hilfseinrichtungen in Osnabrück. In diesem Jahr wurden Schecks über jeweils 3000 Euro an das ambulante Kinderhospiz und die psychosoziale Krebsberatungsstelle überreicht.