E-Bus stößt am Kamp in Osnabrück gegen Laster im Halteverbot

Am Kamp ist ein Elektrobus beim Überholen gegen einen Lastwagen geprallt. Beide Fahrzeuge blockierten die Straße. Foto: Groeneveld

Osnabrück. Am Kamp in der Osnabrücker Innenstadt ist ein Elektrobus beim Überholen eines Lasters beschädigt worden. Der Unfall zog Staus in den umliegenden Straßen nach sich. Die Fahrer beider Fahrzeuge wurden verwarnt.