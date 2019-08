Osnabrück. „NightWash“ ist eines der beliebtesten Live- und TV-Formate für Stand-Up Comedy. Die Show am Donnerstag, 29. August, im Haus der Jugend in Osnabrück ist dementsprechend ausverkauft. Wir verlosen 3 x 2 Tickets.

Benni Stark, Ill-Young Kim, Nico Stank, Jakob Schwerdtfeger und Sven van Thom sind die fünf Comedians, die am Donnerstag im Innenhof des Hauses der Jugend auftreten. Das Männerquintett deckt eine Bandbreite ab, die von Logopädie, Rap, einem nordkoreanischen Diktator bis zu einem Versicherungsvertreter sowie Shoppen und Erotik reicht. Also nur Frauenthemen.

Die Ausgabe von „NightWash“ am Donnerstag ist zwar ausverkauft, aber es ist beileibe nicht das letzte Mal, dass der komische Waschsalon in Osnabrück gastiert. Das nächste Mal ist die Comedy-Show am 21. November im Haus der Jugend. Dann sind Tobias Rentzsch, Timon Krause und mit Lena Kupke auch eine Frau dabei. Fürs nächste Jahr ist „NightWash“ für den 28. Februar, den 3. September und den 20. November im Haus der Jugend gebucht.

Die Comedy-Show „NightWash“ im Innenhof des Hauses der Jugend in Osnabrück beginnt am Donnerstag, 29. August, um 20 Uhr. Die Veranstaltung ist ausverkauft.

Wir verlosen 3 x 2 Tickets. Senden Sie bis zum 28. August eine SMS mit der Kennung mobil win nightwash an die Kurzwahlnummer 52020 oder rufen Sie unter 0137/808400389 an (Stichwort Nightwash).

