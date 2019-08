Osnabrück. Krawall, Analyse und Therapie – so oder so ähnlich gestalten sich die Shows von Deichkind, Johann König und Dieter Nuhr im Februar und März 2020.

Am 27. September wird das neue Deichkind-Album „Wer Sagt Denn Das?“ veröffentlicht. Aber erst im nächsten Jahr geht Deichkind auf Tournee. Am 25. Februar sind die verrückten Hamburger in der Halle Münsterland in Münster, am 3. März in der ÖVB-Arena in Bremen und am 4. März in der Westfalenhalle in Dortmund.

„Kühl in der Analyse, warm in der Poesie, heiß in der Darbietung.“ So beschreibt Komiker Johann König sein Programm „Jubel, Trubel, Heiserkeit“, mit dem er am 28. und 29. Februar (Ja, 2020 ist ein Schaltjahr) gastiert. Dann wird er Denksportaufgaben lösen wie die Frage: Gibt es im Asia-Laden für asiatische Möbel auch asiatische Asiatische?

Mit seinem Programm „Kein Scherz!“ kommt Kabarettist Dieter Nuhr am 1. März in die Emslandarena in Lingen. Mit seinem Auftritt will er beweisen, dass das Leben ist kein Witz, kann aber trotzdem Spaß machen, und eine heilsame Therapie für Angstgestörte geben.

