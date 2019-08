Die Zukunft für den Neumarkt ist ungewiss. Sicher ist nur: Bis sich dort etwas bewegt, wird noch viel Zeit ins Land ziehen. Foto: Swaantje Hehmann

Osnabrück. Die Stadt will am Neumarkt wieder handlungsfähig werden – und stößt dabei an rechtliche Grenzen. Am Donnerstagabend stimmte der Osnabrücker Stadtentwicklungsausschuss zwar einstimmig dafür, den Startschuss zur Aufhebung des Center-Bebauungsplans zu geben. Doch Fakten schaffen darf die Stadt dabei offenbar noch nicht.