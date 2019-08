Osnabrück. Die Osnabrücker Polizei sucht einen Mann, der eine 64-Osnabrückerin im April bestohlen hat.

Nach Angaben der Polizei entwendetet ein Unbekannter am 15. April 2019 In einem Discounter an der Hannoverschen Straße die Geldbörse einer 64 Jahre alten Frau.

Neben dem darin befindlichen Bargeld erbeutete der Dieb auch eine Kreditkarte. Mit der Karte begab sich der abgebildete Mann zur Filiale eines Geldinstitutes an der Mindener Straße und versuchte Bargeld abzuheben. Vier Monate nach der Tat veröffentlicht die Osnabrücker Polizei nun das Bild des Unbekannten:

Hinweise zu dem Täter erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3324 oder 327-2115.