Osnabrück. Ein Simulator für ein selbstfahrendes Modellauto, eine künstliche Intelligenz (KI), die Roggen- von Vollkornbrötchen trennt - bei der traditionellen Informatiker- und Elektrotechniker-Projektmesse der Hochschule Osnabrück haben Studenten praxisnah "Lösungen für die Welt von morgen" präsentiert.

Wie der Informatikprofessor Rainer Roosmann erklärte, bearbeiteten die Studenten der Hochschule in ihrem fünften Fachsemester erstmals eigenverantwortlich eine praktische Problemstellung. Die Idee dahinter: Die angehenden Ingenieure sollen mit Herausforderungen konfrontiert werden, die sie so oder so ähnlich auch im späteren Berufsleben erwarten. Die Produkte ihrer Arbeit stellten sie bei der Projektmesse nun vor.

Institut für Lebensmitteltechnik benötigte Brötchen-KI

Um einen engen Praxisbezug herzustellen, würden die Projekte häufig von Kooperationspartnern aus Wirtschaft und Industrie begleitet, so Roosmann. Diese brächten konkrete Fragestellungen an die Hochschule. So auch das Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik. Sein Anliegen: eine künstliche Intelligenz, die verschiedene Brötchensorten automatisch unterscheiden kann.

Neuronales Netz bietet Grundlage für künstliche Intelligenz

Eine Gruppe von Informatikstudenten nahm sich der Sache an. "Wir können jetzt anhand von einfachen Bildern erkennen, um welche Brötchensorte es sich handelt", erklärte der Medieninformatik-Student Justus Schneider.

Hinter der KI steckt ein sogenanntes neuronales Netz, das aus einer Fülle von Informationen ein Muster herausarbeitet. "Bei neuronalen Netzen versuchen wir, das Konzept des menschlichen Gehirns auf die Technik zu übertragen", erläuterte der technische Informatiker Jannis Masselink. Das neuronale Netz findet also in einer großen Datengrundlage wiederkehrende Schemata. Die Basis für die Brötchen-KI, so Masselink: rund 60.000 Aufnahmen von sechs verschiedenen Brötchensorten.



Selbstfahrendes Modellauto Oscar soll Verkehrssymbole erkennen

Zur konkreten Anwendung, so verriet Justus Schneider, soll diese KI dort kommen, wo massenhaft Brötchen zubereitet werden - also zum Beispiel an Flughäfen. Der Brötchen-KI könne dann eine Schmiermaschine hinterhergeschaltet werden, die dann automatisch einen Aufstrich wählt, der zur jeweiligen Sorte passt - fertig ist die automatisierte Semmel.

Ebenfalls vertreten bei der Projektmesse: Die Studentengruppe um das selbstfahrende Modellauto Oscar. Die Informatiker und Elektrotechniker bereiten Oscar derzeit auf den anstehenden Carolo-Cup vor, nachdem sie Anfang des Jahres bei dem internationalen studentischen Wettbewerb für autonome Modellautos abräumten. Für die nächste Cup-Teilnahme stehen neue Hürden an: Verkehrsschilder und weitere Fahrbahnmarkierungen müssen zuverlässig von Oscars Onboard-Kamera erkannt werden.

3D-Simulator generiert realistische Bilder

Um nicht mit einem realen Auto alle denkbaren Fahrsituationen nachstellen zu müssen, entwickelten die Studenten einen 3D-Simulator. Dieser generiert aus dem Straßenverlauf und den Positionen von Fahrbahnmarkierungen, Hindernissen und Straßenschildern Bilder, wie sie auch die Kamera des Autos liefern würde. Diese Darstellungen werden in Oscars neuronales Netzwerk eingespeist. So lernt Oscar im Hochschullabor, sich auf Basis virtueller Bilderin der echten Welt zurechtzufinden.