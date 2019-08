Osnabrück. Dass Schwangere drei Stockwerke Treppen steigen müssen, um in die Räume der Osnabrücker Beratungsstelle Pro Familia zu kommen, wird bald Vergangenheit sein. Pro Familia zieht um. Ganz barrierefrei wird die Beratungsstelle aber auch künftig nicht sein.

"Das ist einfach nicht zu bezahlen", sagt Beratungsstellenleiterin Karin Schlüter. "Wir sind schon froh, jetzt einen Aufzug zu bekommen." In der Georgstraße war die Raumsituation stets schwierig. Im engen Treppenhaus befindet sich zwar ein Treppenlift am Geländer, doch den habe nie jemand genutzt, so Schlüter.

Zwei Jahre lang hätten sie nach Alternativen gesucht, sagt die Leiterin. 19 Jahre lang war die Beratungsstelle in der Georgstraße ansässig, nachdem sie 1978 in der Krahnstraße gestartet war.

Sie und ihr Team wollten in der Innenstadt bleiben, wo sie gut zu erreichen sind. In der Woche ab dem 26. August steht der Umzug von der Georgstraße in die Möserstraße 1 an, daher ist die Beratungsstelle dann nur für Notfälle erreichbar.