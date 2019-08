Für ein gesundes Schulfrühstück verteilten Eric Schürkamp, Rainer Welp und Christian Böwer jetzt Brotdosen in der Grundschule Haste. Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Seit 15 Jahren verteilt die Bäcker- und Fleischerinnung Frühstücksdosen an Erstklässler in der Region, um den jüngsten Schülern einen guten Start in ihre schulische Laufbahn zu bescheren. Voller Begeisterung nahmen jetzt die i-Männchen der der Grundschule in Haste einige der insgesamt 1400 Dosen in Besitz.