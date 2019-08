Osnabrück. Ein Autohändler hat an mehr als 100 Fahrzeugen den Kilometerstand manipuliert und sie dann überteuert verkauft. Darüber hinaus hat er seine Bank betrogen. Jetzt soll er drei Jahre und neun Monate ins Gefängnis. Das hat das Amtsgericht Osnabrück beschlossen.

Der Angeklagte hatte nach einer Reihe familiärer Schicksalsschläge damit begonnen, den Kilometerstand von mehr als 100 Fahrzeugen zu manipulieren. Um die Laufleistung als plausibel darzustellen hatte in mehreren Fällen die Fälle Wartungs-Scheckhefte gefälscht und die Fahrzeuge zu überhöhten Preisen an seine Kunden verkauft. Als das aufflog, besorgte er sich Geld von einer Bank. Dort gab er vor, zur Finanzierung von PKW-Ankäufen Geld zu benötigen. Doch die Autos gab es nur noch auf dem Papier. Vielmehr ging es darum, Fahrzeugbriefe zu gefälschten Kaufverträgen vorweisen zu können, um Kredite zu ergaunern. Beide Sachverhalte wurden durch getrennte Anklagen behandelt. Insgesamt war so über mehrere Jahre hindurch ein Schaden von insgesamt mehr als 700.000 Euro entstanden.

"Idiotische Idee"

Der Angeklagte sprach in beiden Punkten von einer „idiotischen Idee“ und hatte die Taten in vollem Umfang gestanden. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch das Gericht rechneten ihm das strafmildernd an. Erschwerend sei allerdings gewesen, dass die Taten mit hoher krimineller Energie über einen langen Zeitraum hinweg begangen wurden und im Falle des Bankbetruges zu einem Zeitpunkt, als bereits gegen ihn ermittelt wurde und klar war, dass das Konstruktionsgebäude schon bald in sich zusammenfallen würde.

Positiv wurde ebenfalls gewertet, dass der Angeklagte sich nicht etwa einen luxuriösen Lebensstil geleistet habe, sondern um Pflegekosten für den Vater, Unterhalt für die getrennt lebende Frau, die bei ihm lebende Tochter sowie Verbindlichkeiten aus Immobilien zu finanzieren. Außerdem sei der Angeklagte sichtlich bemüht, den entstandenen Schaden wiedergutzumachen.

Angeklagter gesteht

So präsentierte er in wenigen Fällen Belege für eine Entschädigung der Opfer sowie eine Einigung mit der Bank, der er monatlich 5.000 Euro zurückzahle. Für Beobachter wurde hingegen nicht ganz klar, wie er solche Summen aufbringt, zumal die Pflegekosten für den Vater weiterhin bestehen und er sich nach eigenen Angaben 2.500 bis 3.000 Euro aus dem Geschäft mit seiner Kfz-Werkstatt für den Lebensunterhalt seiner Familie abzweigt. Nach eigener Darstellung vor Gericht hat er die Immobilien der Familie veräußert. Für den Käufer seines ehemaligen Firmengeländes arbeite er jetzt auf Provisionsbasis und bereite für den Autos zum Verkauf auf.

Ein selbst geschädigter Prozessbeobachter sagte nach dem Urteil, er bewundere den Verurteilten für „seine coolness. Mich hätte man waagrecht heraustragen müssen.“ Ein Rechtsanwalt, der den Prozess verfolgt hatte und einen Mandanten in dem Komplex vertritt, war zunächst skeptisch. Als er von dem Urteil hörte, entfuhr ihm: „Geil, das hätte ich nicht vermutet. Da ziehe ich meinen Hut.“ Zuvor hatte der Prozessverlauf nahegelegt, dass Staatsanwalt und Gericht sehr froh waren, dass ein vollumfängliches Geständnis des Angeklagten ihnen viel Arbeit erspart hatte. Doch letztlich blieb die Strafe nur knapp unter dem für ein Schöffengericht möglichen Höchstmaß von vier Jahren. Ob die Verteidigung gegen das Urteil Berufung einlegt, steht noch nicht fest.