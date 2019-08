Aus Berlin kommt Zwei-Sterne-Koch Hendrik Otto am 8. September nach Osnabrück, um beim „Großen Gourmet Preis“ zu kochen. Foto: Jeanette Kartelmeyer

Osnabrück. Wer möchte lecker essen? Sven Elverfeld gilt vielen Gourmets als derzeit bester Koch Deutschlands. Er zeigt seine kulinarische Kunst am Sonntag, 8. September, beim „Großen Gourmet Preis Niedersachsen 2019“ im Steigenberger-Hotel Remarque in Osnabrück. Dort kocht er gemeinsam mit anderen preisgekrönten Spitzenköchen. Insgesamt sind an diesem Tag acht Michelin-Sterne versammelt. Wir verlosen 2 mal 2 Tickets.