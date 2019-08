Osnabrück. Malerei, Grafiken, Fotografien, Skulpturen – all das und noch viel mehr gibt es am Sonntag, 1. September, in der Hiärm-Grupe-Sraße in der Osnabrücker Wüste zu bestaunen. Regionale Künstler stellen ihre Werke bei der ersten Osnabrücker Kunstmeile aus.

Verborgene Schätze

Mehr als 20 Künstler haben sich für die erste Kunstmeile am Sonntag, 1. September, von 11 bis 17 Uhr, in der Hiärm-Grupe-Straße in der Osnabrücker Wüste zusammengefunden. Viele kommen von dort, aber auch ein paar Künstler aus und um Osnabrück sind dabei. Den Einfall für die Kunstmeile hatte Gisela Ristau. Bereits vor etwa Jahren zehn Jahren hatte sie eine ähnliche Idee mit der Osnabrücker Straßengalerie , als Künstler ihre Werke in den Schaufenstern der Geschäfte in der Innenstadt ausstellen konnten.

Die Kunstmeile in der Hiärm-Grupe-Straße hat nun einen etwas intimeren Charakter. In erster Linie sind die Menschen aus der Wüste eingeladen, aber auch an die Haushalte im Umkreis will die Organisationsgruppe Flyer verteilen. Genauso verhält es sich mit den ausstellenden Künstlern: Die meisten kommen aus der Wüste, viele sogar direkt aus der Hiärm-Grupe-Straße. Der Großteil bestehe aus Hobbykünstlern, die "sich vorher noch nicht getraut haben, ihre Werke auszustellen, aber jetzt können sie sich trauen, weil sie einer unter vielen sind", freut sich Ristau. Sie glaube sogar, dass in den hiesigen Ateliers so einige Schätze schlummern.



Gedichte auf Platt von Hermann Grupe

Für die Kunstmeile wird die Hiärm-Grupe-Straße von der Kreuzung August-Hölscher-Straße bis zur Kreuzung Pappelstraße gesperrt. In Höhe der Hausnummern 33 bis 35 wird eine Bühne aufgebaut, auf der verschiedene Musikgruppen auftreten werden. Darunter Die Gruppe "North Alone" mit kernigem Folk-Punk und das Deutsch-Rock-Duo "2WO". Außerdem wird die Schauspielerin Helga Pech anlässlich des 70. Todestages des Heimatdichteres Hermann Grupe, Namensgeber der Hiärm-Grupe-Straße, Ausschnitte aus seinen Kurzgeschichten und Gedichten im Osnabrücker Platt vortragen. Auf den Parkstreifen werden die Künstler ihre Werke ausstellen, sodass auf der Straße genug Platz zum Flanieren ist.

Erlös an Wüsteninitiative

Wer Hunger und Durst mitbringt, braucht sich keine Sorgen zu machen. Die Anwohner versorgen die Besucher mit allerlei Selbstgemachtem, wie Waffeln und Kuchen. Sollte der Erlös die Gage für die Musiker übersteigen, wird dieser laut Ristau an die Wüsteninitiative gespendet. Diese hat den Organisatoren der Kunstmeile bei den Planungen unter die Arme gegriffen und dafür unter anderem die Räumlichkeiten des Bürgertreffs am Blumenhaller Weg zur Verfügung gestellt.

Gisela Ristau freut sich auf die Kunstmeile . "Es wäre schon ein voller Erfolg, wenn viele Menschen sich auf den Weg machen, denn es gibt Kunst zu sehen, die man sonst nicht sieht", blickt sie voraus. Und eventuell wird die Kunstmeile dann noch mal wiederholt. "Wir haben die Idee, dass die Kunstmeile im jährlichen Wechsel mit dem Straßenfest der Wüsteninitiative (Pappelgrabenfest Anm. d. Red.) stattfindet", sagt Gisela Ristau. Dann soll auch möglichst ein eigener Verein gegründet werden.