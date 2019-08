Foto: Hauptzollamt Osnabrück

Osnabrück. 4140 Gramm Ecstasy-Tabletten und 9970 Gramm flüssiges Amphetamin im Wert von rund 100.000 Euro haben Osnabrücker Zöllner am Mittwochmorgen bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn A 30 an der Abfahrt Gildehaus in einem zuvor aus den Niederlanden eingereisten Auto entdeckt.