Chor und Choreografie „The Tyger" in Osnabrück

Gesang und Bewegung bringen die 16 Mitwirkenden am Freitag und Samstag in ihrer Produktion „Choreos The Tyger“ auf die Bühne des Ballhauses. Foto: Roland Owsnitzki

Osnabrück. Vor zwei Jahren fand die Uraufführung von „Choreos The Tyger“ im Berliner Feier-Tempel Berghain statt. Am Freitag, 30. August, und Samstag, 31. August, wird es zum ersten Mal in Osnabrück gespielt. Das Ballhaus hat der Osnabrücker Kirchenmusiker und Chorleiter Stephan Lutermann bewusst ausgewählt.