Osnabrück. Kleine Fabelwesen aus Keramik und große Halbfiguren aus Betonguss präsentiert die Kieler Künstlerin Uschi Koch in der Galerie Letsah. Den Schaffensprozess dokumentierte der Fotograf Wilhelm Wiechers.

Das „Moddertier“ ist in der Lage, sich behänd auf sumpfigen Grund zu bewegen. Und was ist mit dem „Sattelfisch“? Der hat seinen Reiter offensichtlich abgeworfen, aber auf seinem Schwanz tummeln sich zwei skurrile, kleine Gestalten. Ob Haubenhunde, Eulen auf dem Kopf eines Lautenspielers, ob Höllentiere und kleine Drachen, es sind allerlei Fantasiegeschöpfe, die zurzeit in der Galerie Letsah unterwegs sind. Eines haben sie gemeinsam: Sie wurden den Bildern von Hieronymus Bosch entlehnt.

Daher trägt die Ausstellung mit Arbeiten von Uschi Koch auch den Titel „…aus fremden Gärten“. In Boschs Gärten wilderte die Künstlerin, holte sich Inspiration für ihre kleinen, illustren Fabelwesen, die sie aus Keramik herstellt. Während es bei Bosch immer auch um die Hölle und die Seelenqualen der Menschen geht, stehen bei Koch Ausdruck und Ausführung der einzelnen Figuren im Vordergrund. So trägt der „Baummensch“ eine schwarze Kutte und einen Kopfschmuck mit Ästen, aus dem ein Gesicht herauslugt. Gleichzeitig scheint er ein Zentaur-artiges Hybrid-Wesen mit Einhorn und Elefantenohren zu bändigen.

Das „Skurrealistische“ bringt Koch stilistisch-inhaltlich in die Nähe der Osnabrücker Künstlergruppe Melpomene, deren Mitglieder schon häufig bei Letsah zu Gast waren, sodass sie hier gut aufgehoben ist.

Andererseits stellt die in Kiel lebende und arbeitende Künstlerin auch große Betongüsse her, von denen zwei in der Galerie zu sehen sind. Magisch angezogen wird der Besucher von der „Frau mit Katze“. Rätselhaft ihr Blick: Ist er melancholisch? Ist er kühl und emotionslos? Oder wirkt er abweisend? Ein wenig von alldem hat das beeindrucke Antlitz, dessen Anblick man so schnell nicht vergisst.

Eine Büste in Betonguss trägt den Titel „Noch ist ja Zeit“ nach einem Gedicht von Ole Petras. „Du hast dir selbst einen Mantel gestrickt und in der Kapuze ein Wiesel versteckt, das beißt jedem Mann, der den Arm um dich legt, in die Hand und erinnert ihn, dass das nicht geht,“ heißt es in dem Gedicht. Und so krabbelt ein Wiesel am Hals der Büste entlang und kündet von der Unnahbarkeit der Kapuzenfrau.

Wer sich für Details des aufwendigen Betongussverfahrens interessiert, darf sich in der Galerie eine Fotoserie anschauen, die der Fotograf Wilhelm Wiechers anfertigte. Viermal fuhr er nach Kiel, um der Künstlerin in verschiedenen Schaffensphasen mit seiner Kamera über die Schulter zu schauen. Besonders spannend sind die Fotos von dem Moment, als Uschi Koch die Silikonform entfernt, um zu sehen, wie der Guss geworden ist – bevor sie den Beton tönte und wachste.

Anzeige Anzeige

Galerie Letsah (Süntelstraße 49): „…aus fremden Gärten“. Skulpturen und Objekte von Uschi Koch, Fotografie von Wilhelm Wiechers. Bis 15. September. Sa. und So. 14-19 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung unter Tel. 0541 6001255 oder 49911.