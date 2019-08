Ein Mann hat am Dienstagabend eine Tankstelle in Osnabrück überfallen. Symbolfoto: Michael Gründel

Osnabrück. Ein Mann hat laut Polizei am Dienstagabend eine Tankstelle an der Wersener Straße in Osnabrück mit einer Schußwaffe überfallen. Er konnte mit der Beute fliehen. Die Polizei sucht nach Zeugen.