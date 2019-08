Zum ersten Mal wird "Choreos: The Tyger" am 30. und 31. August im Ballhaus in Osnabrück aufgeführt. Es ist eine Einheit aus Chor und Choreografie. Foto: Roland Owsnitzki

Osnabrück. Mit dem Stück „The Tyger“ hat der in Osnabrück geborene und in Salzburg und Köln ausgebildete Kirchenmusiker Stephan Lutermann 2017 für Furore gesorgt. Zusammen mit dem Choreografen Lars Scheibner hat er es im Techno-Tempel Berghain in Berlin aufführen lassen. Am 30. und 31. August wird das Konglomerat aus Chorgesang und Choreografie zum ersten Mal in Osnabrück gespielt.