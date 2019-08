Osnabrück. Mit „Form und Linie“ beschäftigt sich der Künstler Joachim Jurgelucks aus Melle in seinen Werken. Bis zum 14. September ist eine Auswahl seiner Arbeiten in der Osnabrücker „skulptur-galerie“ zu sehen.

Numquam esse et nisi reiciendis. Doloribus et sint omnis distinctio iste et. Quis et quibusdam vel dolor. Temporibus iusto qui non sed officiis sed. Rem voluptatem provident et assumenda nihil vel. Officia iste ullam nesciunt facere occaecati voluptas.

Voluptate rerum eum soluta molestias. Quo ipsum veniam est et sit aut eos. Maiores optio praesentium repellat ut blanditiis dicta temporibus sit.