Bulgaren in Osnabrück: Von Tätern und Opfern

Foto: Gert Westdörp

Osnabrück. Oft ist ein Perspektivwechsel hilfreich: Anstatt zu sagen, dass ein Drittel der Bulgaren in Osnabrück Sozialleistungen beziehen, kann man es auch anders herum betrachten: Zwei Drittel der Bulgaren in Osnabrück liegen dem Staat nicht auf der Tasche, sondern die Familien zahlen in die Sozialsysteme ein.