Osnabrück. Anlässlich seines 140-jährigen Bestehens fördert die Friedel & Gisela Bohnenkamp-Stiftung die Arbeit des Osnabrücker Museums- und Kunstverein mit einer Spende in Höhe von 14.000 Euro.

Am 12. Februar 1879 wurde im Rathaus der „Museumsverein für den Landdrosteibezirk Osnabrück“ gegründet, aus dem der heutige Museums- und Kunstverein (MuK) hervorging. „Das 140-jährige Jubiläum und den zehnjährigen Geburtstag der Friedel & Gisela Bohnenkamp-Stiftung nehmen wir zum Anlass, dem Museums- und Kunstverein eine großzügigen Spende zukommen zu lassen“, erklärt Franz-Josef Hillebrandt, Vorsitzender des Stiftungskuratorium, jetzt im Museumsquartier an der Lotter Straße. Er spricht von 14.000 Euro, die der Verein zukünftig für seine Arbeit einsetzen kann.

Städtische Förderung eingestellt

Eigene Ausstellungen, Kooperationen mit anderen Kulturinstitutionen, Fahrten zu ausgesuchten Ausstellungen und neuerdings auch die Verleihung des Kunstpreises Osnabrück organisiert der MuK. Außerdem gehört der Erhalt und die Pflege der erheblichen kulturellen Bestände, die der Verein im Laufe der Zeit erworben hat, zu den Aufgaben. „Früher konnte der MuK solche Aktivitäten mithilfe von Mitgliedsbeiträgen, Spenden und einer kontinuierliche städtischen Förderung finanzieren“, sagt die Vereinsvorsitzende Ulrike Hamm. Da die Kunstwerke und Objekte, die im Besitz des MuK sind, keine Zinsen generieren und die städtische Förderung vor zwei Jahren eingestellt wurde, sei die finanzielle Lage immer prekärer geworden. Man habe die Mitgliedsbeiträge zum ersten Mal seit 30 Jahren erhöhen müssen. Dennoch sei man auf Spenden angewiesen. Daher freue man sich sehr über die Förderung durch die Bohnenkampstiftung.

Da die Mittel nicht projektgebunden sind, diskutiert zurzeit die „AG Profil“, ein Arbeitskreis, der die zukünftigen Aktivitäten des MuK plant, wie das Geld einzusetzen sei. „Wir wollen die Osnabrücker Kunst und Künstler auch in Zukunft in den Fokus stellen“, betont Hamm. So werde man sich beispielsweise an den Planungen des Museumsquartiers zum 150. Geburtstag des Künstlers Franz Hecker beteiligen.

Aus aktuellem Anlass nahm Hillebrandt eine Broschüre entgegen, die allen Mitgliedern in den nächsten Tagen zukommt und auch als Werbung für zukünftige eingesetzt werden soll. Es handelt sich um die reich bebilderte Druckversion des Festvortrags, den Thorsten Heese, Kurator für Stadtgeschichte im Museumsquartier, im Friedenssaal des Rathauses zum Jubiläum des MuK gehalten hat. Unter dem Titel „Zurück in die Zukunft. Museen im Umbruch denken“ forderte er: „Wir müssen eine echte, authentische Gegenwelt zu den virtuellen Universen bieten, die im Internet entstehen.“