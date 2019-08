Osnabrück. Dodesheide und Sonnenhügel sind zwei Osnabrücker Stadtteile, die mit Vielfalt punkten. Zu den Sommerkulturtagen stellen die Veranstalter vom 21. bis zum 25. August mittlerweile zum neunten Mal diese Vielfalt in den Mittelpunkt des Stadtteillebens.

Künstler, Kulturschaffende, Kirchen, Schulen, Kitas, Gemeinschaftszentrum und Privatpersonen aus den Stadtteilen haben sich zusammengefunden und ein buntes und vielfältiges Programm, wie junges Musizieren, Lesungen, Gospel zum Träumen, Märchenerzählungen, Kunstausstellung, Kirchenführungen, Friedensfest, türkische und arabische Spezialitäten und Seniorenbrunch auf die Beine gestellt. Im Mittelpunkt steht dabei, das gesellige Miteinander und die Gemeinsamkeit in den Stadtteilen.

Los geht es am Mittwoch, 21. August, von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr auf dem Marktplatz an der Lerchenstraße. Erstmalig laden die Kindertagesstätten aus den beiden Stadtteilen gemeinsam zum "Konzert am Herd". Serviert wird unter der Mitwirkung von Zaches und Zinnober ein musikalisches Menü zum Zungeschnalzen und Fingerlecken. Eine Vernissage zur Kunstausstellung „Zwischen Ende und Neubeginn“ von Hans-Jürgen Kurtz beginnt um 18 Uhr in der Thomaskirche. Um 19:30 Uhr gibt es im Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße ein Marimbakonzert mit Hermann Helming.

Es folgen unter anderem eine Führung mit Lesung und Musik über den Hasefriedhof am Donnerstag um 18 Uhr und am Freitag ab 19.30 Uhr ein Kulturabend im Friedensgarten unter anderem mit dem Frauenpopchor Choranjas. Zeitgleich gibt es im Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße das Rap Konzert SKT-Jam 2019. Am Samstag geht dann ab 14 Uhr das Friedensfest der Matthäusgemeinde an der Moorlandstraße 67 über die Bühne mit einem bunten Strauß an Aktivitäten und Informationen.

Zum Abschluss der diesjährigen Sommerkulturtage am Sonntag lädt die rumänisch-orthodoxe Gemeinde an der Lerchenstraße um 11 Uhr zu einem Gottesdienst mit anschließendem Beisammensein ein und von 15 bis 18 Uhr laden die Friendensgärtner zu einem Familiennachmittag ein.