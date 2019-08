Osnabrück. Fallobst gehört in die Biotonne oder auf den Komposthaufen. Doch wohin mit großen Mengen fauler Früchte? In Osnabrück können Gartenbesitzer Fallobst jeden Samstag auf vier Grünabfallsammelplätzen abgeben. Warum das im Landkreis nicht möglich ist.

Osnabrücker Fallobsttage

Zu Beginn der Erntezeit im Spätsommer stehen viele Hobbygärtner vor einem Problem. Fällt das Obst in großen Mengen schon frühzeitig vom Baum, können viele Gärtner die Früchte nicht verarbeiten.

Seit vergangenem Wochenende können Hobbygärtner ihr faules Obst jeden Samstag an verschiedenen Plätzen in der Stadt abgeben. Die Osnabrücker Service-Betriebe (OSB) stellen Container für die Entsorgung bereit. Bis zum 9. November können größere Mengen Fallobst auf den Recyclinghöfen in der Dodesheide, am Moskaubad, sowie in Sutthausen und dem Gartenabfallplatz Hasewinkel von 11 Uhr bis 17 Uhr kostenlos abgegeben werden. Zusätzlich zu den eingerichteten Abgabestationen nimmt das Abfallwirtschaftszentrum am Piesberg von Montag bis Freitag Fallobst an.

Verwerten statt wegwerfen

Im vorigen Jahr habe es viele positive Rückmeldungen auf das Angebot der Recyclinghöfe gegeben, erklärt Detlef Schnier, Leiter der Abfallwirtschaft beim OSB, in einer Pressemitteilung. Weil Fallobst nicht mit anderen Grünabfällen kompostiert werden könne und in den Biomüll gehöre, werde das Angebot auch dieses Jahr weitergeführt. Damit die Anlagen das Obst annehmen können, sollte es frei von Fremdstoffen wie Plastik, Laub und Steinen sein.

Allerdings gehört nicht jedes Fallobst zwangsweise in die Biotonne oder den Recyclinghof. Zur Vorbeugung von möglichen Pilzinfektionen sollte Fallobst nicht unter dem Baum liegen bleiben. Trotzdem kann nicht fauliges Obst vielfältig verarbeitet werden. Auf Kuchen und zu Saft gepresst, schmecken viele Früchte, auch wenn sie bereits vom Baum gefallen sind.

Das Abfallwirtschaftsunternehmen im Osnabrücker Land verfährt anders. Die Awigo weist die Bürger darauf hin, dass sie auf den mehr als 30 Grünplätzen im Landkreis aus hygienischen Gründen kein Fallobst oder überschüssiges Obst abladen dürfen. „Damit wären wir obendrein auch schlicht und einfach überfordert, wenn jeder sein Obst hier abgeben würde“, erklärt Tino Krieger von der Unternehmenskommunikation der Awigo. In einem Flyer, der auch an Bürger ausgegeben wird, weißt das Unternehmen auf die Alternative der Saftherstellung hin. Faules Obst gehöre jedoch ganz einfach in die Biotonne.