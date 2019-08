Osnabrück. Der Filmclub Baukultur widmet sich an diesem Donnerstag einem Thema, das sich dem Thema Architektur weniger aus ästhetischer Sicht nähert, als vielmehr die gesellschaftliche Sprengkraft des Themas Wohnen in den Fokus rückt.

Osnabrück sorgt sich ums Thema Wohnen. Problemfelder existieren jede Menge: Das Wohnungsunternehmen Vonovia beschäftigt seit längerem Mieter, Presse und letztlich sogar die Gerichte. Im Mai haben die Osnabrücker mehrheitlich für die Gründung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft votiert. Gleichzeitig steht das Thema "Wohnen" auch auf der Agenda der Bundespolitik ziemlich weit oben: Gerade hat die Große Koalition in Berlin beschlossen, die Mietpreisbremse bis 2025 zu verlängern und Maßnahmen in die Wege zu leiten, Wohnraum bezahlbar zu halten.

Beitrag zur Gentrifizierungs-Diskussion

Der Filmclub Baukultur greift also ein aktuelles Thema auf, wenn er diesen Donnerstag die Dokumentation "Push - Für das Grundrecht auf Wohnen" zeigt. Allerdings geht Regisseur Fredrik Gertten das Problem global an: Sein Film beschreibt, wie Hedgefonds mit dem Grundbedürfnis Wohnen rücksichtslos Profit machen und liefert einen bemerkenswerten Beitrag zur Gentrifizierungs-Diskussion. Denn nicht nur in den Großstädten der Welt können sich Arbeiter- und Mittelschicht die Mieten teilweise nicht mehr leisten. Neben Menschen aus London, New York, Hongkong, Tokio, Sydney, Caracas, Barcelona, Paris betrifft dies auch viele Mieter in deutschen Städten - siehe Vonovia. Auf der einen Seite soll das börsennotierte Unternehmen im Sinne seiner Aktionäre hohe Renditen erwirtschaften, auf der anderen Seite pochen Kommunen und Bürger auf möglichst günstige Mieten.

Tatsächlich schnellen aber überall auf der Welt die Mietpreise in den Städten in die Höhe. Die Einkommen tun das nicht. Langzeitmieter werden aus ihren Wohnungen herausgedrängt. Selbst Krankenpflegerinnen und -pfleger, Polizisten und Feuerwehrleute können es sich nicht mehr leisten in den Städten zu leben, für deren Grundversorgung sie notwendig sind. "Push" wirft ein Licht auf eine neue Art des anonymen Hausbesitzers, auf unsere immer weniger bewohnbaren Städte und eine eskalierende Krise, die uns alle betrifft. Denn Wohnungen sind Kapital und Orte, um Geld anzulegen.

Wohnen als Handelsware

Der Dokumentarfilm folgt Leilani Farha, der UN-Sonderberichterstatterin für das Menschenrecht auf Wohnen, wie sie die Welt bereist, um herauszufinden, wer aus der Stadt gepusht wird und warum. „Ich glaube es gibt einen riesen Unterschied zwischen Wohnen als Handelsware und Gold als Handelsware. Gold ist kein Menschenrecht, Wohnen schon“, sagt Leilani.

Der Filmclub Baukultur richtet sich seit 2010 an die Öffentlichkeit, die Interesse an Architektur, Filmkunst, Baukultur und Stadtentwicklung hat. Die Veranstaltungsreihe will durch die Verknüpfung des Mediums Film mit dem temporären Präsentationsort eine ungezwungene Diskussion über Baukultur und Stadtentwicklung anregen.

Filmclub Baukultur: "Push - Für das Grundrecht auf Wohnen" Donnerstag, 22. August, 19.30 Uhr, im Saal der Lagerhalle. Tickets zu 6,-/5,- Euro an der Abendkasse.