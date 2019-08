Osnabrück. Die Polizei Osnabrück hat eine 88-jährige Frau gestoppt, die am Sonntagmittag erst auf der B 51 und später auf der A 33 als Geisterfahrerin unterwegs war. Dabei wäre es fast zu einem Unfall gekommen.

