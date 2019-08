Osnabrück . Beim "Jubiläums-Theateracker" erlebte das Publikum am Samstag im Saal des Piesberger Gesellschafthauses eine gelungenen Mischung aus drei Straßentheater-Vorführungen mit Akrobatik, Tanz und Clownerie.

Diogenes würde staunen. Denn auf der Bühne tobt schon bald ein spielerischer Kampf um eine Schlaftonne. Gähnend und räkelnd bahnt sich eine weiß gekleidete Frau ihren Weg durchs Publikum, um in das Gefäß zu kriechen. Als eine zweite gähnende Frau Anspruch auf die blaue Tonne erhebt, folgt eine akrobatische Auseinandersetzung der Extraklasse mit einer Kommunikation aus Gesten, Grimassen und emotionalen Lauten.

Akrobatik, poetische Choreografie und Witz hoch drei gab es am Samstag beim "Jubiläums-Theateracker" anlässlich des 25. Jubelfestes des Piesberger Gesellschaftshauses zu bestaunen. Wobei aufgrund des unbeständigen Wetters die Vorführungen in den Saal des Gesellschaftshauses verlegt worden waren. Der Freude an der gelungenen Mischung aus Akrobatik, Tanz und Clownerie tat das keinen Abbruch. Das Publikum im gut besuchten Saal hatte viel Spaß am Tonnen-Trouble von Clara Groeger und Christine Therissen aus Bremen, die seit 2005 das Gespann "tonneCtion" bilden. Vom Handstand auf dem Tonnenrand über pantomimisches Kräftemessen beim "Schere-Stein-Papier"-Spiel bis hin zum gelenkigen Zusammenraufen in der Schlaftonne bewiesen Therissen und Groeger akrobatisches Zusammenspiel par excellence.

Vollendete Körperbeherrschung und viel Poesie bot wiederum der derzeit in Düsseldorf lebende Hayato Yamaguchi. Mit seiner Darbietung als "Hayatonnu..." verstand es der japanische Tänzer, Choreograf und Handstandkünstler, Emotionen allein durch Körpersprache und mit wenigen Requisiten auszudrücken. Während er in seinem ersten Programmteil "Still I'm flying" durch Balance-Akte auf zwei Handstand-Canes die Gesetze der Schwerkraft aufzuheben schien, standen in "Black Earth" Trauer und Leid im Vordergrund. Im dritten Teil "Letter" drückte Yamaguchi wiederum Erwartung, Enttäuschung und Freude am Briefkasten aus. Bei solch fulminantem Körperausdruck bedurfte es keiner Worte.

Wie ein Kontrastprogramm dazu wirkte schließlich die Vorführung von Conrad Edwin Wawra alias "Kaosclown". Mit struwweliger Frisur, Brille und in roter Uniformjacke gekleidet, jonglierte der quirlige, wortreiche Clown aus Erfurt mit brennenden Fackeln und verspritzte Wasser aus Vase und Flasche. Darüber hinaus bewies er seine Fähigkeit als Schwertschlucker, zeigte Zaubertricks mit schwebendem Tisch oder frei stehendem Seil und stieg schließlich mit Hilfe zweier Zuschauer auf das "Hochrad des Todes", um von dort aus gekonnt mit Keulen zu jonglieren. Auch hier galt: Körperkunst par excellence!