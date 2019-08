Osnabrück. Unter der Hansastraße ist eine halbmeterdicke Wasserleitung geplatzt. Sonntagmorgens um 6 Uhr standen deshalb Teile der Hansastraße, der Weserstraße und des Mühleneschwegs unter Wasser. Durch die Gewalt des Wassers brach die Hansastraße auf Höhe des Hellweg-Baumarkts ein. Die Straße ist derzeit voll gesperrt und wird vermutlich noch tagelang nicht befahrbar sein.

