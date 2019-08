Osnabrück. Seit der ersten Auflage des Schlossgarten-Open-Airs vor vier Jahren lässt der Osnabrücker Sozialarbeiter und Street-Art-Künstler Mika Springwald Musiker ausrangierte Verkehrsschilder signieren, auf denen er deren Porträts aufgesprüht hat - und versteigert sie für einen guten Zweck. In diesem Jahr hat Max Giesinger bei der ungewöhnlichen Charity-Aktion mitgemacht.

