Osnabrück. Seit 22 Jahren singen Ombre di Luci als falsche Italiener Canzone und Chansons, aber auch Folk und Polka. Die alten Hasen spielen seit einigen Jahren stets ein Sommerkonzert im Innenhof des Hauses der Jugend in Osnabrück. Am Freitag, 23. August 2019, ist es wieder so weit.

Natürlich wird der Name Ombre di Luci (italienisch für "Schattenlichter") immer mit italienischer Lebensfreude und mediterraner Atmosphäre verbunden. Angesichts des nordwestdeutschen Klimas mag das weit hergeholt sein, aber es steckt dennoch etwas Wahrheit in diesen Marketing-Worten. Die fünf Musiker sind in der Lage, ihre italienischsprachigen Lieder authentisch und mit der entsprechenden Intonation vorzutragen. Und gerade deswegen sind sie – nicht nur in unserer Region – so beliebt.

Sänger und Pianist Marcus Tackenberg, Ralf Quermann (Gitarre, Bass, Mandoline), Raphael Rahe (Violoncello, Gitarre, Bass), Markus Preckwinkel (Posaune, Tuba) und Karl Snelting (Schlagzeug) werden sich am Freitag ins Zeug legen, um im Hof des Hauses der Jugend eine lässige, entspannte, mediterrane Atmosphäre entstehen zu lassen. Mag der Sommer in Osnabrück auch nicht immer italienisch sein – die Osnabrücker Musiker von Ombre di Luci kommen dem Original in jedem Fall sehr nahe. Wobei die Meteorologen für Freitag ohnehin eine Witterung vorhersagen, die zumindest auch in Norditalien durchaus noch als "Sommer" durchgehen würde.

Das Konzert von Ombre di Luci im Innenhof des Hauses der Jugend beginnt am Freitag, 23. August 2019, um 19.30 Uhr. Eintritt: 16 Euro. Kartentelefon: 0541/323-4178.