Osnabrück. Das Musical „Flashdance“ ist neben den Komikern Atze Schrödern und Herbert Knebels Affentheater im Februar und März unterwegs.

Der Film „Flashdance“ hat in den Achtzigerjahren Millionen Menschen in die Kinos gelockt. Das Gleiche erhoffen sich die Produzenten des gleichnamigen Musicals, das vom 20. bis 23. Februar in der Swiss Life Hall in Hannover mit Hits wie „What a feeling“ oder „Maniac“ gastiert.

Atze Schröder ist der König der deutschen Komiker. Die Fans strömen zu seinen Auftritten. Jetzt sagt er: „Alles Lüge“, so wie schon Rio Reiser, der König von Deutschland. In seinem Programm „Echte Gefühle“ nimmt er Fake News, gefilterte Selfies, alternative Fakten und gefälschte Software aufs Korn. Am 21. und 22. Februar gastiert er damit in der Halle Münsterland in Münster, am 7. März ist er in der Emslandarena in Lingen.

„Außer Rand und Band“ heißt das Programm von Herbert Knebels Affentheater, dass es in sich hat, wie die Musik-Kabarettisten behaupten. Sie zeigen die altbewährte Mischung aus Musik von den Bee Gees, Pink Floyd, The Clash, The Who, Roy Orbinson oder David Bowie und den schönen Knebel Geschichten am 21. Februar in der Stadthalle Bielefeld.

