Camping im Schlossgarten? Die Kelly- und Giesinger-Fans Nadine Logel, Katja Ecken, Nadine Bratzik, Sabrina Dreger und Annett Schumann (von links) waren seit Freitagmorgen vor Ort, um sich die besten Plätze beim Open Air zu sichern. Foto: André Havergo

Osnabrück. Die Ersten kamen schon am Donnerstagabend in den Schlossgarten. Am Freitagmorgen wurde ab 7 Uhr die Gruppe der Fans von Michael Patrick Kelly und Max Giesinger immer größer, die sich direkt vor dem Einlass platzierte, um den Stars am Abend ganz nah zu sein.