Eigene Ampelmännchen für Osnabrück? Idee nicht gleich ausbremsen

Osnabrück. Strahlen künftig Steckenpferdreiter als grüne Fußgängersymbole von den Ampelmasten in der Osnabrücker Innenstadt? Die Idee hat Charme, stößt aber auf rechtliche Bedenken. Voreilig ausbremsen muss man den Vorschlag deshalb noch lange nicht. Ein Kommentar.

Die Straßenverkehrsordnung ist kein x-beliebiges Gesetzeswerk. Sie regelt allumfassend, wie sich Verkehrsteilnehmer auf unseren Straßen und Plätzen bewegen dürfen. Ihr oberstes Ziel ist die Sicherheit. Um es zu erreichen, gilt das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme.

Von allen Gruppen im Verkehr ist der Fußgänger der schwächste. Einen Fußgänger umgibt kein dicker Panzer, wenn er eine Straße überquert. Er muss darauf vertrauen, dass die Regeln und Verkehrszeichen, die auf unseren Wegen gelten, ihn schützen. Deshalb trifft die Straßenverkehrsordnung genaue Vorgaben, wie diese Verkehrs- und Lichtzeichen auszusehen haben. Jeder soll sie sofort verstehen und befolgen können.

Risiko von Unfällen

Entscheidet sich eine Stadt entgegen der StVO dafür, ein eigenes Ampelmännchen einzuführen, muss sie deshalb genau abwägen: Wie hoch ist das Risiko, dass das Alternativsymbol ablenkt oder missverstanden wird und damit Unfälle provoziert?

Sollte die Stadt Osnabrück also ausgerechnet am ohnehin schon unübersichtlichen Neumarkt oder an vierspurigen Wallabschnitten neue Ampelumrisse in Rot und Grün vorsehen, wäre sie schlecht beraten. Das steht aber ohnehin nicht zur Debatte. Andere Städte, die eigene Ampelmännchen entwarfen, zeigen eine sinnvolle Marschroute: Ihre Lichtsignale leuchten nicht an Hauptverkehrsadern – sondern an zentralen Fußgängerwegen und bedeutenden Plätzen, über die sich keine Massen von motorisiertem Verkehr schieben.

Symbol des Friedens

Im ruhigeren Osnabrücker Altstadtbereich könnte der Steckenpferdreiter in Grün erstrahlen, ohne dass er für gefährliche Irritationen sorgt. Wer hier unterwegs ist, hat vielleicht sogar die Zeit, innezuhalten und sich zu fragen, auf was für ein Symbol er dort eigentlich gerade blickt. So bekommt der Osnabrücker Friedensgedanke eine sichtbare Präsenz in der Stadt, die ganz nebenbei auch zum Emblem für Touristen-Mitbringsel taugt.