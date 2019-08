Im Ticker: So war der Abend mit Lotte, Max Giesinger und Michael Patrick Kelly CC-Editor öffnen

Michael Patrick Kelly beim Schlossgarten Open Air 2019 in Osnabrück. Foto: André Havergo

Osnabrück. Schlossgarten Open Air 2019 in Osnabrück: Der erste Festival-Tag ist beendet. Am Freitag standen auf der Bühne: Lotte, Max Giesinger und Michael Patrick Kelly. Wir waren live vor Ort. Am Samstag geht es weiter.