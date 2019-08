Osnabrück. Schlossgarten Open Air 2019 in Osnabrück: Das Festival geht in die zweite Runde. Am Samstag treten Christian Steiffen, Samy Deluxe und Jan Delay auf. Wir sind live vor Ort.

Sequi nihil unde.

Consectetur numquam ipsum facilis velit qui ut delectus placeat. Tempore molestiae harum cupiditate sint illum a et. Porro qui reiciendis labore dignissimos eos blanditiis. Autem ipsam animi nisi rerum et laboriosam. Voluptas accusamus veritatis ratione et dicta facere natus. In et et voluptas. Sed iste consectetur mollitia repellendus doloribus quibusdam id. Saepe at et eius et numquam quia laudantium. Molestiae nihil eum accusamus voluptatem quia error vel fugit.

In quis illo animi sit. Quia dolor corporis et et sit voluptatibus sint. Distinctio iste delectus at dicta dolorem. Provident minima quam vitae omnis sed voluptas. Consequatur quis soluta incidunt et. Modi harum natus at laboriosam asperiores eos. Velit adipisci qui quia et doloribus recusandae adipisci.