Live: Schlangen am Einlass zum Schlossgarten Open Air in Osnabrück

Die ersten Fans warten schon seit mittags vor dem Gelände des Schlossgarten Open Air. Foto: André Havergo

Osnabrück. Am Freitag (16. August 2019) und am Samstag (17. August 2019) findet in Osnabrück wieder das alljährliche Schlossgarten Open Air statt. Mit dabei: Lotte, Max Giesinger, Michael Patrick Kelly - und natürlich sind auch wir live vor Ort.